اختتام الورشة التدريبية الريادية لشباب الاغوار الجنوبية من خلال مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الاعمال BDC

وطنا اليوم:اختتم مركز تطوير الاعمال المرحلة الاولى لمشروع عزم وهي عبارة عن ورشة تدريبية لمدة ١٠ ايام في مجال ريادة الاعمال والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية لمجموعة من الشباب والشابات من مناطق لواء الاغوار الجنوبية في محافظة الكرك بهدف بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال التمكين الاقتصادي والوصول الى فرص التشغيل الذاتي بغية تأسيس المشاريع الريادية الصغيرة الخاصة بهم حيث تم تنفيذ هذه الورشة ضمن مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الاعمال BDC المدعوم من منظمة اليونيسف.

ركزت المرحلة الاولى من المشروع من تمكين الشباب على مهارات وسلوكيات ريادة الاعمال والتشغيل الذاتي والادارة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية بهدف بناء قدرات المشاركين ومهاراتهم الريادية التي تساعدهم في تأسيس مشاريعهم الصغيرة الخاصة بالاخص بالمناطق التي تحتاج الى وجود مشاريع انتاجيه تشغل الشباب وتخلق مصدر دخل حقيقي، ونُفذت الورشة التدريبية على مدار 10 أيام في نادي شباب الصافي حضرها 30 شاب وشابة من مختلف مناطق لواء الاغوار الجنوبية وساهمت تلك التدريبات في زيادة مهارات المشاركين والتأثير في سلوكياتهم الريادية من خلال تسليط الضور على نقاط القوة لديهم وتعزيزها بالاضافة الى بناء قدراتهم في مجال الادارة المالية وكيفية دراسة مقترحات المشاريع من ناحية جدواها الاقتصادية بغية الوصول الى شباب متمكن من التفكير في مشاريع ريادية مستدامه تساعدهم في خلق فرص عمل لهم وللشباب في مجتمعاتهم وتساعد ايضاً في توفيرانشطة اقتصادية وخدمية وتجارية مفقوده من السوق المحلي وتحقق عوز مجتمعي يحتاجة ابناء المجتمع المحلي.

فيما ركزت الورشة التدريبية التي رعى تخريجها مساعد متصرف لواء الاغوار الجنوبية المهندس محمد البداينة وبحضورعدد من ابناء المجتمع المحلي والمؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني على بناء قدرات المشاركين في مجال المهارات الريادية الناجحة بما يضمن نجاح مشاريعهم وضمان إستمراريتها واستدامتها عبر منهجية ” التعلم عن طريق الممارسة” من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدريبات التي ساهمت على رفع كفائتهم وتوسيع مداركهم لإدارة مشاريعهم بطريقة غير تقليدية، وتأتي هذه الورشة في المرحلة الاولى لمشروع عزم والتي تركز على بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الاعمال والتفكير في انشاء مشاريع صغيرة مدره للدخل لينتقلوا بعدها الى المرحلة الثانية وهي مرحلة عرض افكار مشاريعهم على لجنة فنية متخصصة في دراسة افكار المشاريع ليتسنى بعدها تمويل وتنفيذ افكار المشاريع التي تؤامت مع الشروط والمعايير لاختيار افكار المشاريع الخاصة في مشروع عزم، ومركز تطوير الاعمال لدية خطة تنفيذية من خلال مشروع عزم للوصول الى جميع المناطق النائية ومناطق الاطراف في كل من محافظة الكرك ومعان والطفيلة والعقبة بغية تنفيذ مثل هذه التدريبات.

يذكر أن مركز تطوير الأعمال هو مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست عام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الاردني في سوق العمل اما للتشغيل اوالتشغيل الذاتي، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروع قائم ليصبح قادر على المنافسة محلياً ودولياً.