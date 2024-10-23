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العيسوي يلتقي ممثلي محافظة الطفيلة تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني

منذ 6 ثواني
العيسوي يلتقي ممثلي محافظة الطفيلة تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني

وطنا اليوم_التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي، ممثلين عن أبناء وبنات محافظة الطفيلة. ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني عقب زيارته الأخيرة إلى الطفيلة، التي رافقه فيها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بمناسبة اليوبيل الفضي.

 

العيسوي، الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك، أكد خلال اللقاء أن توجيهات جلالته تركز على استثمار الفرص التنموية الكبيرة في المحافظة، خاصة في مجالي السياحة والزراعة، إضافة إلى تحسين البنى التحتية والخدمات العامة. وشدد الحضور على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الطفيلة واستغلال مواردها الطبيعية والتاريخية، مؤكدين أن ذلك سيساهم في الحد من الفقر والبطالة.

 

كما اقترح المشاركون إنشاء مشاريع تنموية وسياحية، مثل مشروع تلفريك في منطقة ضانا، والاستفادة من مياه السدود لدعم الزراعة. وطالبوا بتطوير البنية التحتية، ودعم جامعة الطفيلة التقنية، وإنشاء كليات جديدة تعزز دورها في التنمية المستدامة.

 

وفي نهاية اللقاء، أكد العيسوي أن الديوان الملكي سيتابع جميع المقترحات والطلبات مع الجهات المعنية، لضمان دراستها وتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.

 


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