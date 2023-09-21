ابو صعيليك يسأل الحكومة : هل صحيح أنه ستقام تكية وقفية عند المسجد الحسيني

وطنا اليوم:وجه النائب د. محمد أبو صعيليك سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن” تكية وقفية” ستقام عند المسجد الحسيني.

وتسائل النائب أبو صعيليك أين سيكون موقعها وهل تمت دراسة جدواها في منطقة مزدحمة.

وتالياً التفاصيل:

استنادا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :

١- هل صحيح أنه ستقام تكية وقفية عند المسجد الحسيني، وهل أجريت أي دراسات حول أثر إقامتها في هذا الموقع أو غيره ؟

٢- أين سيكون موقعها، وهل تم دراسة مدى تأثيرها على المحال التجارية حول المسجد الحسيني؟

٣- لماذا الإصرار على إقامة التكية في موقع يعاني الازدحام وكثافة المباني التجارية ؟

٤- هل تقدم أي من المستأجرين وأصحاب المحال التجارية حول المسجد الحسيني بأي اعتراضات حول موقع التكية باعتباره سيؤثر سلبا على أعمالهم التجارية الموجودة منذ عشرات السنين؟

٥- ألا يمثل اختيار الموقع لإقامة التكية عند المسجد الحسيني وما يمثله من إضرار بالمحال التجارية وحركة السير العام مخالفة للحديث النبوي الشريف ( لا ضرر ولا ضرار)؟

٦- هل درست الحكومة إقامة التكية في مكان آخر أقل ازدحاما وأكثر اتساعا مثل الساحة الهاشمية؟

٧- هل يتفق إقامة بناء للتكية مع قوانين وأنظمة الأبنية في الموقع الذي ستقام فيه، وهل تم مخاطبة الجهات المختصة بمنح تراخيص البناء بهذا الشأن؟

٨ – هل اختيار موقع التكية عند المسجد الحسيني في وسط عمان المزدحم يساعد على تقديم الخدمات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم ودون أي فوضى، خاصة أنه سبق توزيع مساعدات خيرية في موقع المسجد الحسيني مما تسبب بالفوضى في المكان حسب ما أظهرت الصور والفيديوهات؟