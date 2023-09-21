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لجنة التخطيط والبرامج تبداء اجتماعاتها

منذ ساعتين
لجنة التخطيط والبرامج تبداء اجتماعاتها

وطنا اليوم – عقدت لجنة التخطيط والبرامج في حزب التيار الوطني اجتماعا لها برئاسة الدكتور محمود احمد  المساد الامين العام المساعد لشؤون التخطيط والبرامج وبحضور اعضاء اللجنة الخبراء في مجال التخطيط والبرامج في جوانب متعددة.
وتحدث الامين العام لحزب التيار سعادة الدكتور حمدي مراد في افتتاح اجتماع اللجنة حول اهمية التخطيط ودوره في رسم برامج الحزب  حيث يقود الى نجاح العمل وتطوير آلياته .
واضاف ان اللجنة وما تحوي من خبراء في مجال التخطيط يعول عليهم في تطوير البرامج الحزبية بما ينهض وواقع العمل الحزبي والسياسي في الوطن.
واضاف مراد ان الحزب يعي المرحلة القادمة وتحدياتها ويسعى من خلال العمل والتخطيط ليكون سباقا في العمل المنتمي ليضع بصماتة للمرحلة المقبلة.
وقدم رئيس اللجنة عطوفة الدكتور محمود المساد  شرحا حول آليات عمل اللجنة واهدافها واثرها المرجو  في اغناء وتفعيل  برامج الحزب في اطار تخطيط رائد في منهجه وعلى افضل وجه.
موكدا ان التخطيط يحافظ على نجاح المجتمعات كافة ويحدد اهدف ومنطلقات العمل ويساعد  المنظمات  والاحزاب في تحسين الأداء ووضوح الرؤية من خلال عدة مراحل متتابعة ، فهو يقضي على الغموض ويقلل من الأزمات المحتملة واكتشاف الأخطاء لحظة وقوعها وتوضيح مستقبل العمل .
وبعد حوار مستفيض  تم تكليف اعضاء اللجنة بمهام تتناسب وخبراتهم والقطاعات  المعنية بالتخطيط والتطوير داخل الحزب
ويذكر ان اللجنة تتضمن عدداً من خبراء التخطيط برئاسة الدكتور محمود المساد وعضوية كل من
– الدكتورة سهام الخفش  – الدكتور ايمن بركات الاستاذ رائد حداد _الدكتور عاطف كنعان والدكتور محمد القداح
– الدكتورة اسماء الطويسي   الدكتور عدنان شديفات – الدكتور عمر الخوالده – الاستاذ سامي قاقيش-  المحامية حسناء العمري – الدكتور محمد صياح الخضير    الدكتور عبد السلام الشناق- مستشار
-المهندس مصطفى الوشاح -الدكتوره اميرة يوسف مستشار- الدكتور مصطفى ابو الشيخ


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