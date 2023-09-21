وطنا اليوم – قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور احمد الخلايلة، إن هيكلة المجلس في مراحلها الأخيرة، مرجحا إنجازها مع مطلع الشهر المقبل.

وأكد الخلايلة، في حديثه مع عمون، عدم تراخي المجلس في انجاز الهيكلة؛ إذ سيكون هنالك مقابلات مع الموظفين المرشحين لاختيار المدراء، خلال الأسبوع المقبل، مجددًا نفيه أن يكون السباق الانتخابي على رئاسة المجلس قد اثر على ملف الهيكلة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تفاصيل الهيكلة بأكملها مع تبقي المقابلات الوظيفية لاختيار المدراء، منوهًا إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد عملية الهيكلة تتألف من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، ورئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن شديفات، وعضو مجلس النواب اندريه حواري.

وكان الخلايلة قد قال إن تقليص عدد المديريات والأقسام في المجلس لن يؤثر على الموظفين أو امتيازاتهم، مضيفا أن إعادة هيكلة الأمانة العامة جاءت بسبب عدم وجود الضبط سابقا بإنشاء المديريات والأقسام فأصبحت زائدة عن الحاجة ومتشابهة بالواجبات.