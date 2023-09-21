الشوبكي: نقترب من الاسعار التاريخية للمحروقات

وطنا اليوم:رجح خبير الطاقة عامر الشوبكي، أن تشهد أسعار المحروقات في الأردن ارتفاعات متتالية خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب الارتفاع العالمي الكبير، إضافة إلى الضريبة الثابتة على المحروقات.

وقال الشوبكي : إن الأسعار الحالية قريبة من أسعارها التاريخية ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع جديد على أسعار المحروقات في الأردن.

وأشار إلى أن هناك قلق حول رفع أسعار مادة الكاز قبل فصل الشتاء، مما يزيد من أعباء المواطن، مؤكدا أن هناك سلع مرتبطة بشكل مباشر مع أسعار المحروقات كالنقل، مما يؤدي إلى التوجه إلى رفع أسعارها.

ولفت إلى أن الأسعار ستكون أعلى بكثير مما هي عليه حاليا، مرجحا أن أسعار النفط عالميا ستكون في الفترة القادمة أعلى بكثير.

وقال الشوبكي، إن الضريبة المفروضة على المحروقات هي سبب رئيسي لهذه الأسعار وليس فقط الأسعار العالمية.

ودعا الحكومة إلى مراجعة الضرائب المفروضة، وإيجاد بدلائل لها كتخفيض النفقات، مشيرا إلى أنه بإمكان الحكومة أن تعكس أسعار النفط العراقي على المواطن.

الأسعار العالمية

ذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان سابق، أن أسعار المشتقات النفطية، ارتفعت عالميا في الأسبوع الأول من أيلول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في آب الماضي.

وأوضحت الوزارة في بياناتها، أن البنزين أوكتان 90 سجل في الأسبوع الأول من أيلول الحالي سعرا بلغ 875.6 دولار للطن، مقارنة بـ 865.1 دولار معدل سعره في آب، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.

وأضافت أن البنزين أوكتان 95 سجل سعرا بلغ 928.8 دولار للطن، مقابل 919.1 دولار للطن المسجل في آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 بالمئة.

وأشارت بيانات الطاقة، إلى ارتفاع سعر السولار من 848.1 دولار إلى 870.5 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 902.1 دولار إلى 928.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.

وبينت أن سعر زيت الوقود انخفض من 533 دولارا إلى 519.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض 2.5 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في أيلول الحالي إلى 557.5 دولار للطن مقارنة بـ 462.5 دولار معدل سعره آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 20.5 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من أيلول الحالي إلى 91.1 دولار للبرميل، مقارنة مع 86.2 دولار معدل سعره في آب الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمئة