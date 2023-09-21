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إطلاق نار يستهدف السفارة الأمريكية في لبنان

منذ 4 ساعات
إطلاق نار يستهدف السفارة الأمريكية في لبنان

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام لبنانية ليل الأربعاء الخميس، بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات.
وذكر موقع “لبنان 24” الإخباري أنه مرت مساء اليوم سيارة PATHFINDER سوداء اللون، زجاجها داكن ومن دون لوحات وأطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر.
وحسب “لبنان 24″، فقدتبين من التحقيقات أن الرصاص من نوع كلاشينكوف، فيما أصيبت آلية عسكرية للسفارة اللأمريكية.
وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.


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