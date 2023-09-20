عطية يطالب بتخفيض مقاعد الطب 20% فقط

وطنا اليوم:تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية تطالب بتحديد 1800 مقعد طب بشري وبنسبة تخفيض لا تتجاوز 20% فقط عن العام الماضي.

وجاء في المذكرة “نحن النواب الموقعين ادناه وبعد ان غابت العداله وتكافؤ الفرص والمساواه بين قبولات طلبة الطب البشري لهذا العام والذي مسهم قرار التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين برفع معدلات القبول عن العام الماضي والذي جانب الصواب والعدالة الاجتماعيه التي ننشدها في دستورنا وجاء متاخرا دون سابق انذار او اي اشارة لذلك القرر وبالرغم من تعديل ذلك القرار الا انه جاء خجولا وغير مرضي بان رفع النسبه الى قبول الف طالب 1000 بعد ان تم تخفيض العدد من 2700 الى 640 طالب اي بنسبه 70% وعليه نرجو الرئاسه الجليله مخاطبه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي للعدول عن عن القرار المجحف واضعا بين يديكم المطالب العادلة للطلبة ملتمسا مخاطبة الوزارة بمضمونه :-

١- 1800 مقعد طب بشري (تخفيض 20% عن العام الماضي).

٢- 600 مقعد طب أسنان (تخفيض 20% عن العام الماضي و العدد في الثلاث جامعات).

٣- و أن لا تقل مقاعد الصيدلة و دكتور الصيدلة إلا 20% فقط عن العام الماضي.

٤- تخصيص مقاعد للمعيدين ثم اعادة شواغرها لهم أيضا وفق خطة ممنهجة و منظمة حتى لا يضيع أي مقعد عليهم”.

وتاليا نص المذكرة