الأردن وقطر يبحثان المواضيع البيئية ذات الاهتمام المشترك

وطنا اليوم:بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلال لقائه وزير البيئة والتغير المناخي القطري الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء، المواضيع البيئية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الردايدة وآل ثاني على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التحديات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي التي تواجه العالم والمنطقة بوجه خاص.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مواضيع الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، ومواجهة آثار التغير المناخي والاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة المحميات