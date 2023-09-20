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بنك الإسكان أول بنك يدخل عالم الميتافيرس في الأردن‎

منذ ساعة واحدة
بنك الإسكان أول بنك يدخل عالم الميتافيرس في الأردن‎

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن إطلاق موقعه الافتراضي للبنك في عالم الميتافيرس ضمن منصتي الميتافيرس الشهيرتين، منصة “Decentraland” ومنصة “Spatial”، ليكون بذلك أول بنك يدخل عالم الميتافيرس على مستوى المملكة، ومن بين أوائل البنوك في المنطقة التي تتبنى هذه التكنولوجيا.
ويجسد بنك الإسكان من خلال التواجد على الميتافيرس، حرصه على البقاء في طليعة تبني التقنيات المتطورة التي يستمر في الاستثمار بها كجزء من استراتيجيته للتحول الرقمي. ومع إطلاق هذا الموقع، يقطع بنك الإسكان شوطاً جديداً في جهوده التقنية الرامية لتفعيل دور التكنولوجيا في الصناعة المصرفية وفي إدارة العلاقة مع العملاء.
ويستهدف البنك عبر موقعه السباق، الوصول إلى جيل جديد من العملاء وإتاحة الفرصة أمامهم لتجربة مميزة لدخول عالم الميتافيرس واكتشاف البنك الافتراضي الأول في الأردن كخطوة جديدة نحو المستقبل، حيث يتم التعريف بالموقع الافتراضي من خلال تجربة فعلية على هذه التقنية تتيح للعملاء إمكانية التواصل والتفاعل بأسلوب مبتكر يواكب تطلعاتهم ويلامس اهتماماتهم، كل ذلك بسهولة وراحة من أي مكان وفي أي وقت.
هذا ويتعاون بنك الإسكان لإطلاق موقعه الافتراضي في عالم الميتافيرس، مع شركة “Innoarea” التي تُعنى بتطوير تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي تعد إحدى شركات مجموعة “BMB”، إحدى أبرز شركات خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.
ويتطلع بنك الإسكان الذي أضاف خلال هذا العام إنجازاً هاماً لسلسلة إنجازاته ببلوغ عامه الخمسين، إلى مواصلة جهوده التي جعلت منه نموذجاً يحتذى به في العمل المصرفي خاصة في مجال التحول الرقمي، حيث تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان خطى خطوات واسعة في مجال التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية، من خلال إطلاق العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي


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