الحبس لأربعيني أطلق النار ابتهاجا بنجاح نجله في عمان

وطنا اليوم:أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما مشددا بحق أربعيني أطلق النار من سلاح “بامبكشن” ابتهاجا بنجاح نجله وابنة شقيقته في امتحانات الثانوية العامة 2023، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر ومصادرة السلاح.

وفي التفاصيل ، دانت هيئة القاضي عصمت الرحامنة المشتكى عليه بجنح حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المواد(3و4و1\د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق عيارات نارية دون داع خلافا لاحكام المادة 330\1 مكرر من قانون العقوبات.

وأقر المشتكى عليه الموقوف على ذمة القضية منذ آب الماضي، بذنبه أمام هيئة المحكمة، قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح “بامبكشن” بالقرب من مسجد بأحد أحياء عمان الشرقية.

السلاح غير مرخص

وثبت للمحكمة من خلال اعترافه، أن السلاح يعود له وغير مرخص، وأطلق الأعيرة النارية ابتهاجا بنجاح بنجاح ابنه وابنة شقيقته في امتحان الثانوية العامة 2023.

ووجدت المحكمة “أن فعل المشتكى عليه المتمثل حيازته لسلاح ناري، وقيامه بإطلاق عيارات نارية دون داع، وهذا الأمر ثابت للمحكمة من خلال اعتراف المشتكى عليه الواضح والصريح وكتاب الشرطة ومرفقاته، وقيامه بهذه الأفعال بإرادته العاملة والمدركة لما أقدمت عليه،إنما يشكل كافة أركان وعناصر هذا الجرم المسند إليه