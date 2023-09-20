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سكان الاغوار يطالبون الحكومة بتعرفة خاصة للكهرباء

منذ دقيقة واحدة
سكان الاغوار يطالبون الحكومة بتعرفة خاصة للكهرباء

وطنا اليوم:قال الأهالي في الاغوار إن ارتفاع درجات الحرارة في مناطقهم يستلزم منهم استهلاك كميات أكبر من الكهرباء، الأمر الذي يعني دفع مبالغ مالية عالية جدا تثقل كاهلهم مقارنة بباقي المناطق والمحافظات التي تكون درجات حرارتها معتدلة، وهو ما يزيد ضيق حالتهم المادية أكثر وفصل التيار الكهربائي نتيجة تراكم فواتير الكهرباء عليهم.
ودعا الأهالي الحكومة إلى انشاء محطات طاقة متجددة خاصة بهم وتساهم في حلّ مشكلتهم، أو أي حلّ آخر يضمن بيعهم الكهرباء بأسعار تفضيلية
ودعا النائب علي الغزاوي، الى وضع تعرفة خاصة للكهرباء لسكان مناطق الاغوار الشمالية.
وقال الغزاوي : ان أهالي الاغوار يعانون من ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الصيف ، وأصبحت الفاتورة هاجسا لأهالي تلك المناطق.
واردف الغزاوي : البعض وصلته الفاتورة بأكثر من 180 دينارا ، على منازل صغيرة.
وتابع : الصيف مأساة لأهالي الاغوار ، والبعض لا يستطيع الاستغناء عن المكيف خصوصا لمن لديه أطفال.
وطالب الغزاوي بدعم فاتورة الكهرباء لأهالي هذه المناطق ، خصوصا في فصل الصيف ، بسبب ما يعانونه من طبيعة مناخية خاصة ، وذلك بإلغاء تعرفة الشرائح التصاعدية عنهم


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