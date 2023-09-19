الحنيفات: نعمل على إنشاء مصنع للصوف في القطرانة

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الثلاثاء، خلال جولة في لواء القطرانة، إن الوزارة تعمل على إنشاء مصنع لمعالجة وتصنيع الصوف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف أنه جرى اختيار منطقة القطرانة لأنها تقع وسط البوادي الثلاثة، وهذا يساهم في الاستفادة من كميات الصوف من الأغنام المحلية ومعالجتها لأغراض التصدير والتصنيع مما يفيد مربي الأغنام ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة من تأثير إتلاف الصوف في المناطق الصحراوية والأودية.

وأشار الحنيفات خلال تفقده لمشروع تشجير الخط الصحراوي وغابة القطرانة إلى أن المشروع يشكل اليوم قصة نجاح حقيقية بعد توقيع اتفاقيات خلال العام الماضي مع الشركة الوطنية للدواجن وعدد من الشركات للاستفادة من المياه المعالجة في تحقيق الاستدامة لهذا المشروع. والتي تمتد على مسافة 150 كيلومترا.

وأكد استمرار انشاء الغابات على خط الصحراء. خاصة بعد نجاح غابة القطرانة واستخدام تقنيات الزراعة وأصناف الأشجار التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والظروف الجوية الصعبة.

والتقى الحنيفات بحضور متصرف القطرانة الدكتور أسعد اللصاصمة ومدير الصندوق الهاشمي المهندس جمال الفايز عدد من المزارعين ومربي الأغنام في الميدان ، وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تخدم القطاع الزراعي في المنطقة