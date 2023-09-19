ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 17.460 مليار دولار لنهاية آب

وطنا اليوم:ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك حتى نهاية شهر آب الماضي إلى 17.460 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام الماضي وبنسبة 1.1%.

وأظهرت البيانات من البنك المركزي، ارتفاع قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب إلى 3.124 مليار دينار وبنسبة 10% عن مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي 2022