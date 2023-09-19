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ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 17.460 مليار دولار لنهاية آب

منذ 28 ثانية
Dollar. Dollar banknotes roll in other positions. American US currency on white board and defocused background.Dollar. Dollar banknotes roll in other positions. American US currency on white board and defocused background.Dollar. Dollar banknotes roll in other positions. American US currency on white board and defocused background.

وطنا اليوم:ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك حتى نهاية شهر آب الماضي إلى 17.460 مليار دولار مقارنة مع نهاية العام الماضي وبنسبة 1.1%.
وأظهرت البيانات من البنك المركزي، ارتفاع قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب إلى 3.124 مليار دينار وبنسبة 10% عن مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي 2022


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