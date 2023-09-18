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افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج القيادة الشبابية في عمان

منذ 48 ثانية
افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج القيادة الشبابية في عمان

وطنا اليوم: افتتحت ،اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج القيادة الشبابية التي ينظمها مركز إعداد القيادات الشبابية في بيت شباب عمان، بعنوان “أساسيات البحث العلمي الموجهة للشباب”.

وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور حرص الوزارة على تمكين العاملين مع الشباب للنهوض بهم، مبينا أهمية البحث العلمي في التخطيط للبرامج والمشاريع الشبابية.

وتتضمن فعاليات الدورة محاور أنواع البحث العلمي الكمي ،الاستقصائي، الارتباطي والتجريبي، وأنواع الاستبيان وأسئلة المقابلة، وخطوات الملاحظة المنظمة.


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