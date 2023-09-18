بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

خبير زلازل أردني يرد على العالم الهولندي

منذ 9 ثواني
خبير زلازل أردني يرد على العالم الهولندي

وطنا اليوم:أكد أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية نجيب أبو كركي، أهمية التمرين الذي سينفذ في الأردن وعلى مدار يومين، ويحاكي زلزال قوي في الأردن.
وقال أبو كركي ، إن التمرين مهم جدا لأنه يمتحن الجاهزية وهو عبارة عن تجربة لتحسين الخبرات في هذا المجال ولمعرفة مدى جاهزية المؤسسات والوزارات وتطبيق الخطط التي أشار لها المركز الوطني لإدارة الأزمات.
وأضاف أبو كركي، أن هناك خطوات لاحقة وتمارين في المدارس، مشيرا إلى أنه اذا لم يكن هناك تمارين سيكون الخروج من المدارس عشوائيا لحظة وقوع أي حدث أو ظرف كالزلازل.
ولفت إلى أن العديد من الدول حول العالم تقوم بعمل تمارين دورية للطلاب استعدادا للحظة وقوع الزلازل وتفادي حدوث تدافع بين الطلبة.
وأكد أبو كركي، أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها وأن الإشاعات حول توقعات بحدوث هزات أرضية وزلازل تربك المواطنين.
وحول تنبؤات خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي يثير الجدل قبل وقوع حوادث وكوارث طبيعية، شدد أبو كركي أن ما صنع الهولندي هو الإعلام وهو غير معروف في هولندا وليس عالما، وأن من يستمع للعالم الهولندي كأنه يستمع للعرافين.
ولفت إلى أن العالم يشهد كل 3 أيام زلازل وهزات أرضية قوية، ولا يمكن التنبؤ بها.
وأضاف أن مناطقنا معرضة كل 100 سنة أو 200 سنة لمثل هذه الظواهر والزلازل، مشددا على أنه لا يمكن التبنؤ بحدوث الزلازل خاصة بما يشاع عن علاقة الكواكب بها.
وتبدأ اليوم الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 ) وعلى مدار يومين للوقوف على مدى الإستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وذكر المركز في بيان، أن التمرين يأتي لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.
وأشار إلى أن التمرين يرافقه عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق حوالي الساعة العاشرة صباحاً دون يؤثر على سير الحياة العامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:54

أسرار خط سير المخدرات من عاصمة الكبتاجون إلى الشارع الخليجي

08:37

الأردن والمكون الدرزي وحراك السويداء: ما هي حدود «اللعب والانخراط» الآمن جنوب سوريا؟

06:26

عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني قرابة الساعة العاشرة صباحاً

06:24

النجادا والثوابية نسايب

06:19

مسودة نظام يحظر تدريس المناهج المقررة من “التربية” عبر أي منصة دون ترخيص

06:09

ما حقيقة وقوع انقلاب في الكونغو

06:01

‏حالات «الطلاق» تتصاعد داخل الأحزاب

22:13

منتدى حائط المدينة الثقافي ينظم أمسية شعرية بعنوان: “نسائم الخريف”

22:09

“الحنيفات” يبحث مع برنامج الأغذية العالمي التعاون المشترك

21:29

قائد فريق الإنقاذ الأردني من ليبيا: عمل متواصل لتنفيذ التوجيهات الملكية في مساعدة الأشقاء  

21:17

صحة غزة تعلن إصابة 5 فلسطينيين بجراح في اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي

21:14

مراكز شبابية إربد تنفذ أنشطة وورشات ودورات متنوعة بمشاركة أعضائها

وفيات
والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023