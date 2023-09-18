عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني قرابة الساعة العاشرة صباحاً

وطنا اليوم – ساعات وينطلق اليوم الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في مناطق عدة قرابة الساعة العاشرة صباحاً، دون التأثير على سير الحياة العامة.

قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن التمرين يحاكي وقوع زلزال في الأردن، حيث يتضمن إخلاء منشآت حيوية بينها عشرات المدارس إضافة إلى كيفية استقبال المساعدات.

وأوضح مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز، أحمد النعيمات، لبرنامج صوت المملكة، أن المركز يسعى من خلال تنفيذه للتمرين إلى “اختبار مدى الجاهزية للمؤسسات الوطنية والتنسيق البيني فيما بينها، والتركيز على إدماج القطاع الخاص والمتطوعين”.

والتمرين الوطني “درب الأمان 3” ضمن الأجندة الوطنية للمركز لاختبار الخطة الوطنية المحدثة للتعامل مع خطر الزلزال، وتم المباشرة في التحضير له منذ بداية هذا العام واكتملت أركان هذه الخطة المحدثة في شهر حزيران الماضي، بحسب النعيمات.

واعتمد تاريخ تنفيذ التمرين في النصف الثاني من شهر أيلول “حتى تكون مدارسنا قد عادت إلى دوامها الطبيعي، حيث سنختبر إخلاء عشرات المدارس في هذا الإطار في معظم محافظات المملكة” على ما ذكر النعيمات.

إضافة إلى “التركيز على إخلاء المنشآت الحيوية من مصانع تحتوي على مواد خطرة وإخلاء مدارس وإخلاء منشآت تجارية” في البداية.