الهناندة : الأردن لا يفكر بفرض حظر على مبيعات هواتف iPhone 12

وطنا اليوم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أن الأردن لا يفكر بفرض حظر على مبيعات هواتف iPhone 12، أسوة بما فعلته فرنسا، على خلفية انبعاث “الكثير من الإشعاع الكهرومغناطيسي” من الجهاز.

وقال الوزير الهناندة،، “الأشعة الموجودة في آيفون 12 فقط بفرنسا. ونحن ليس لدينا أمر في هذا المجال”.

وطلبت الهيئة الرقابية الفرنسية التي تحكم الترددات الإشعاعية، الثلاثاء الماضي، من شركة التكنولوجيا العملاقة إصلاح الهواتف الموجودة في السوق.

وأبلغت هيئة الترددات الفرنسية (ANFR) شركة أبل بأنها إذا لم تتمكن من حل المشكلة عن طريق تحديث البرنامج، فيجب عليها سحب كل أجهزة أيفون 12 التي تم بيعها في البلاد.

وسعت منظمة الصحة العالمية في السابق إلى تهدئة المخاوف، بشأن الإشعاع المنبعث من الهواتف المحمولة.

وتقول المنظمة، عبر موقعها على الإنترنت، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية منخفضة المستوى يضر بالبشر