بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الهناندة : الأردن لا يفكر بفرض حظر على مبيعات هواتف iPhone 12

منذ ساعة واحدة
الهناندة : الأردن لا يفكر بفرض حظر على مبيعات هواتف iPhone 12

وطنا اليوم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أن الأردن لا يفكر بفرض حظر على مبيعات هواتف iPhone 12، أسوة بما فعلته فرنسا، على خلفية انبعاث “الكثير من الإشعاع الكهرومغناطيسي” من الجهاز.
وقال الوزير الهناندة،، “الأشعة الموجودة في آيفون 12 فقط بفرنسا. ونحن ليس لدينا أمر في هذا المجال”.
وطلبت الهيئة الرقابية الفرنسية التي تحكم الترددات الإشعاعية، الثلاثاء الماضي، من شركة التكنولوجيا العملاقة إصلاح الهواتف الموجودة في السوق.
وأبلغت هيئة الترددات الفرنسية (ANFR) شركة أبل بأنها إذا لم تتمكن من حل المشكلة عن طريق تحديث البرنامج، فيجب عليها سحب كل أجهزة أيفون 12 التي تم بيعها في البلاد.
وسعت منظمة الصحة العالمية في السابق إلى تهدئة المخاوف، بشأن الإشعاع المنبعث من الهواتف المحمولة.
وتقول المنظمة، عبر موقعها على الإنترنت، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية منخفضة المستوى يضر بالبشر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:29

قائد فريق الإنقاذ الأردني من ليبيا: عمل متواصل لتنفيذ التوجيهات الملكية في مساعدة الأشقاء  

21:17

صحة غزة تعلن إصابة 5 فلسطينيين بجراح في اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي

21:14

مراكز شبابية إربد تنفذ أنشطة وورشات ودورات متنوعة بمشاركة أعضائها

21:10

التعديل الوزاري المنتظر !

20:10

النجار : الزيادة في قيمة تعرفة المياه المنزلية ليس لها علاقة بالمديونية

20:03

إلزام شركات السياحة بتأمين المشاركين في رحلات المغامرات

19:55

ترفيعات في الديوان الملكي (أسماء)

19:51

أوسمة استقلال لـ3 سفراء (أسماء)

19:48

قبول استقالة أمين عام مجمع اللغة العربية

19:44

الحكومة تقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة

19:41

سفراء جدد للأردن في السعودية وتونس واليونان وسويسرا (أسماء)

19:37

نشر جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة .. أسماء

وفيات
والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023