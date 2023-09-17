إلزام شركات السياحة بتأمين المشاركين في رحلات المغامرات

وطنا اليوم:صدرت تعليمات جديدة لمكاتب وشركات السياحة والسفر، اليوم الأحد، حول تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات، في موقع الجريدة الرسمية.

وألزمت التعليمات، المكتب السياحي الطلب من شركة التأمين إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية المتعلقة بتكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث.

كما تغطي نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك، ولتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.

وتدخل التعليمات حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام التعليمات على المواطنين الأردنيين والأفراد المقيمين في المملكة، وعلى السياح الأجانب المشاركين في الرحلات.

واشترطت التعليمات، أن تكون نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك، بمبلغ 5 آلاف دينار وبسقف ألف دينار لتغطية علاج وجراحة اللثة والأسنان الناجمة عن الحادث من ضمن هذا المبلغ.

وبحسب التعليمات، فأن التعويض عن حالة الوفاة الناجمة عن حادث يبلغ 5 آلاف دينار أردني، ويكون ورثة المستفيد هم ورثة المشارك الشرعيون أو ممثلهم القانوني

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