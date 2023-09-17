سفراء جدد للأردن في السعودية وتونس واليونان وسويسرا (أسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية هيثم أبو الفول، سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن في المملكة العربية السعودية.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية عبدالله أبو رمان سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن في جمهورية تونس، وتسمية زهير عبدالله النسور سفيرا للأردن في اليونان ، كما تم تسمية نواف التل سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى المجلس الفيدرالي السويسري.

وصدرت الإرادة الملكية السامية باعتماد الوزير المفوض محمد صلاح حميد مندوبا دائما للأردن لدى منظمة التعاون الإسلامي/ جدة.

ووافق الأردن على قرار جمهورية ساحل العاج بترشيح كواكو كوامي كريستوف ليكون سفيرا غير مقيم في الأردن.