بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل

منذ 37 ثانية
قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام في ضوء إقرار استراتيجيَّة الموارد البشريَّة للأعوام 2023م – 2027م، التي تمَّ اعتمادها من مجلس الخدمة المدنيَّة؛ ولغايات عكس مضامين الاستراتيجيَّة على أحكام النِّظام.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تحقيق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تتضمَّن تفعيل مبدأ المركزيَّة في رسم السِّياسات المتعلِّقة بالموارد البشريَّة، واللامركزيَّة في تنفيذ الإجراءات، واعتماد الكفايات كأساس لإدارة وتنفيذ عمليَّات الموارد البشريَّة، والمرونة في تدوير الموظَّفين، والاستثمارالأمثل في الموارد البشريَّة، وتعزيز الدَّور الرَّقابي لديوان الخدمة المدنيَّة، وتطوير عمليَّات الإحلال والتَّعاقب والتَّرقية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:55

العموش يرد على احمد سلامة : هل هذا نكاية بالإسلام أم بجماعة؟

16:32

العقبة: تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية

16:26

ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في وادي السير

16:20

نقابة المهندسين تنفذ تجارب إخلاء مبانيها في 5 محافظات

16:16

نظام يحظر تدريس المناهج المقررة من التربية عبر أي منصة دون ترخيص

16:06

اعتماد الأوراق البحثية لـ “حقوق” عمان الاهلية وثائق رئيسية بمؤتمرالقانون والذكاء الاصطناعي بقطر

16:04

عمان الأهلية تستضيف المؤتمر العلمي للصحة العامة وحقوق مرضى المستشفيات

16:00

الأردن يحذر من استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى

15:54

شاهد : كلية طب الأسنان في جامعة البترا

15:38

لأوّل مرة في الأردن .. أورنج فايبر تقدّم التكنولوجيا الأحدث والأكثر تقدماً WiFi 6

15:33

#عاجل عطلة رسميَّة في 27 أيلول بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشريف

15:28

رئيس مجلس الأعيان يدعو الحكومة لتغليظ عقوبات حمل السلاح

وفيات
والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023