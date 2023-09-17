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اعتماد الأوراق البحثية لـ “حقوق” عمان الاهلية وثائق رئيسية بمؤتمرالقانون والذكاء الاصطناعي بقطر

منذ ساعتين
اعتماد الأوراق البحثية لـ “حقوق” عمان الاهلية وثائق رئيسية بمؤتمرالقانون والذكاء الاصطناعي بقطر

وطنا اليوم:شاركت كلية الحقوق في جامعة عمان الاهلية في مؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي الذي عقدته جامعة لوسيل في دولة قطر الشقيقة في ١٣ أيلول ٢٠٢٣؛ وخلال هذا المؤتمر قدم كل من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة بالاشتراك مع الدكتور طلال الرعود من وزارة العدل والدكتور خالد الحريرات والدكتور محمد العماوي من كلية الحقوق اوراق بحثية اعتمدت كوثائق رئيسية في المؤتمر. وفي ختام فعاليات المؤتمر قدم المشاركون من كلية الحقوق درع جامعة عمان الاهلية إلى رئيس جامعة لوسيل الأستاذ الدكتور نظام هندي تعبيرا عن الشكر والتقدير لجهود جامعة لوسيل في تنظيم وانجاح هذا المؤتمر النوعي المميز على مستوى الشرق الأوسط


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