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#عاجل عطلة رسميَّة في 27 أيلول بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشريف

منذ دقيقة واحدة
#عاجل عطلة رسميَّة في 27 أيلول بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشريف

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام الأربعاء 27 من أيلول 2023م؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.
ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها الأربعاء 12 ربيع الأوَّل لسنة 1445 هجريَّة الموافق 27 من أيلول لسنة 2023ميلاديَّة؛ احتفاءً بهذه المناسبة.
واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء الأحد الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
واحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها


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