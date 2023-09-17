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القيسي يجول في مواقع الفحيص السياحية

منذ 4 ثواني
القيسي يجول في مواقع الفحيص السياحية

وطنا اليوم:زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الأحد، مدينتي الفحيص وماحص في جولة تفقدية شملت عددا من المواقع الأثرية و السياحة في البلقاء.
والتقى القيسي رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش، واطلع على أبرز المواقع السياحة و الأثرية وكيفية تطويرها وتحسين الخدمات فيها، لتصبح على خارطة السياحة المحلية، وضمن برنامج أردننا جنة.
وزار القيسي، عددا من البيوت التراثية، وشارع الرواق في البلدة القديمة بمدينة الفحيص.
كما التقى رئيس بلدية ماحص فيصل الشبلي، وتفقد مقام الخضر عليه السلام في المدينة.
وشارك في الجولة التفقدية، أمين عام وزارة السياحة والآثار، ومدير دائرة الآثار العامة، ومدير السياحة في محافظة البلقاء، والنائب ضرار الداوود


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