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واشنطن تُبلغ تل أبيب وقف السعودية اتصالات تطبيع العلاقات

منذ ساعة واحدة
واشنطن تُبلغ تل أبيب وقف السعودية اتصالات تطبيع العلاقات

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن السعودية أوقفت اتصالات تطبيع العلاقات.
وبحسب قناة “كان” العبرية، تلقي مكتب نتانياهو بلاغا مفاده قطع المملكة العربية السعودية كل أنواع الاتصالات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
وفي وقت سابق، عبر نتنياهو عن ترحيبه بالتطبيع مع السعودية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون ” قفزة هائلة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وزعم أن علاقات التطبيع ستشكل “تبعات عظيمة وتاريخية لكلّ من إسرائيل والسعودية والمنطقة والعالم”.
وأشار مستشار الأمن التابع لحكومة الاحتلال، تساحي هنغبي، أن خطة الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال من غير المتوقع تقديمها قبل نهاية العام الجاري 2023.
وقال هنغبي إن حكومة الاحتلال لم تقم بالتواصل مع السعودية، مشيرا إلى أن “أمريكا هي من تقوم بالتحدث معهم


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