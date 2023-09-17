مهيدات يشارك في جلسة حوارية لمؤتمر الصيادلة السادس عشر بعنوان “الرؤية المستقبلية لمهنة الصيدلة في عام ٢٠٣٠”

وطنا اليوم: شارك مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار مهيدات في جلسة حوارية ختامية تحت عنوان “الرؤية المستقبلية لمهنة الصيدلة في عام ٢٠٣٠ ضمن مؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر ” الصيدلة في المئوية الثانية :رؤية مستقبلية” إلى جانب الدكتور محمد عبابنة نقيب صيادلة الاردن رئيس المؤتمر ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب والدكتورة حنان السبول أمين عام إتحاد منتجي الأدوية والدكتور محمد العبدللات أمين عام المجلس الطبي الاردني، حيث تضمنت الجلسة الحوارية التحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة في الاردن والتطورات في واقع المهنة بالإضافة للسعي لتطوير ودعم الصناعات الدوائية الاردنية من خلال تعزيز واستقرار التشريعات الناظمة.

وقد كان هناك مشاركة متميزة لنخبة من الصيادلة من مديرية الدواء ومديرية المسلتزمات والأجهزة الطبية حيث قدم الدكتور سليم المحروق /رئيس قسم الدراسات الدوائية عرض موسع حول القوانين والتعليمات التي تنظم اجراء الدراسات الدوائية في الأردن مشيرا إلى أن الاردن هو الدولة العربية الأولى التي وضعت قانونا لإجراء الدراسات الدوائية والذي يحمى المشاركين في هذه الدراسات وينظم أجراءها.

وعرض أخر قدمته الدكتورة سميرة شموط/ رئيس وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في مديرية الدواء حول الية تسجيل المستحضرات الصيدلانية والطبيعية وحليب الرضع والاغذية التكميلية واهم التشريعات الناظمة لاعمال هذه الوحدة والتي تتوافق مع التشريعات العالمية.

وقدم الدكتورعلي عليمات/رئيس شعبة التفتيش على الصيدليات و المستودعات عرض حول إجراءات قسم التفتيش في مديرية الدواء و دورها في رفع جودة المستحضرات الصيدلانية.

وقدمت الدكتورة حياء بنات، رئيس شعبة اليقظة الدوائية عرض حول دور الصيدلي في تطبيق تشريعات اليقظة الدوائية وعرض أخر قدمته الدكتورة الاء الزغول في قسم التسعير / مديرية الدواء حول أسس تسعير الدواء في الاردن و الدكتورة ريم النعيمات / رئيس شعبة إعتماد المواقع التصنيعية عرضا حول ألية تسجيل الدواء في المؤسسة.

وقدمت الدكتورة رانيا راجحة / رئيس شعبة استيراد الاجهزة الطبية عرض تقديمي حول مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية والتحديثات التي اتخذتها المؤسسه لتسجيل وتنظيم استيراد المستلزمات الطبيه والتي تتوافق مع المعايير العالميه لضمان مامونيه المستلزم الطبي وتوفره في السوق الاردني .

ويذكر ان ضابط ارتباط المؤسسة للمؤتمر والمنسق العام هي الدكتورة إسراء الزعبي مستشار المدير العام لشؤون تسجيل و تسعير الدواء.