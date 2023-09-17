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انقطاع الاتصال مع عائلة أردنية انهار منزلها في ليبيا

منذ ساعة واحدة
انقطاع الاتصال مع عائلة أردنية انهار منزلها في ليبيا

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي بأن وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت، مساء يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في ليبيا، يفيد بتعرض منزل عائلة أردنية مقيمة في مدينة درنة الليبية للانهيار، جراء الفيضانات الأخيرة.
وأكد المجالي بأن وحدة مركز العمليات في الوزارة قامت بالاتصال مع أحد أقارب العائلة المكونة من ستة أفراد، والذي أكد انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الفيضانات.
وأضاف المجالي بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، تتابع مع السلطات المختصة في دولة ليبيا الشقيقة، لمعرفة مصير العائلة.
وأعاد المجالي التأكيد على دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

– وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).
– سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس:
(0021628585111)،
(0021627111009)،(0021650474482)
(0021671780875)
أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: (op.ctr@fm.gov.jo)


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