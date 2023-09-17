الحبس لحارس هدد مدير أمن شركة لعدم حصوله على عطاء شراء خردة

وطنا اليوم:أدانت محكمة صلح جزاء عمان حارسا، هدد مديرا لأمن إحدى الشركات، وذلك لعدم حصوله على عطاء للخردة، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات وتضمينه مبلغ 25 دينار نفقات قضائية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المختصة النظر بقضايا البلطجة والاتاوات برئاسة القاضي عطية السعود، حيث أدين خلالها المشتكى عليه بجرم التهديد باستخدام القوة خلافا لاحكام المادة 415\1\أ مكررعقوبات وبدلالة المادة 6 من القانون ذاته.

وفي تفاصيل القرار، فإن المشتكى عليه حضر إلى محيط إحدى الشركات، وقام بفرض القوة، من خلال ترويع الموظفين والاعتداء عليهم.

ولفت القرار ، إلى أن المشتكى عليه اختلق المشاكل داخل الشركة والضغط على المدراء من أجل الحصول على عطاء شراء الخردة من الشركات.

وأشار القرار إلى أن المشتكى عليه كان يقوم بالضغط على مدير الامن بالشركة من اجل تسهيل مهمة دخول أشخاص من خلاله، وذلك من أجل السرقة من الشركات، وتهديده بالقتل والتشهير به من خلال اتهامه باخذ رشاوي.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه حضر إلى موقع الشركة لعدة مرات وبحوزته مسدس صوتي جرى تحويله لسلاح ناري من خلال إزالة الحاجز المعدني، حيث تم ضبطه من قبل البحث الجنائي.

وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات الجرمية، وبحقه 27 قيد جرمي، وعدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة وحمل سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق العيارات النارية واغتصاب التوقيع والاعتداء على الموظفين.

ووجدت المحمة بأن المشتكى عليه لوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدة مرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الاقامة