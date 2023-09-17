الرواشدة يرد على المشككين

المؤرخ ياسين رواشدة

من الضروري الرد على حملات الافترا والدس على الاردن وتاريخه وقيمه ومواقف قيادته الوطنية والقوميه. ورغم قناعتنا بان عدم الرد والترفع افضل رد. الا انه لابد احيانا والتاريخ وللاجيال التي لم تعايش او لم اصل اليها المعلومات الصحيحه بأن نرد ولو باختصار شديد. ذلك ان اللذين يخترعون الروايات الكاذبه والقصص الخياليه المختلفه ضد الاردن.. هم أنفسهم المسؤلين عن فشل الامه.عبر محطات التواطؤ والتقصير العديده.

اما الاردن( الشعب والنظام)و منذ حرب عام ١٩٤٨.وحتى الكرامه في اذار ٦٨.فجيشنا وشعبنا وقيادتنا قد التزمت قولا وفعلا بقضايا الامه وحققت الانتصار والفداء فيما اضاعها الاخرون.

هم الذين هربوا من فلسطين علم ٤٨ بينما ثبت الجيش الاردني وهو الوحيد الذي حافظ على الضفه الغربيه وبدل ان يشكروه ويعترفوا ببطولاته اتهموه ،،بالخيانه!!

وفي حرب ٦٧.انهزموا وورطونا بهزيمتهم.. عندما فرضوا علينا قائدا منهم لجيشنا جيشنا.ووعدونا بغطاء جوي لم يصل ابدا..واوصلتنا قيادتهم الارتجاليه الى هزيمه وراء هزيمه.حيث نتج عنها ضياع القدس والضفه الغربيه كلها.

.ومرة أخرى اتهمونا بأننا نحن السبب !!.رغم اننا حذرنا وطالبنا بالتغطية الجوية لسماء الضفة الغربيه كما وعدوا في الاتفاق الخطي العسكري معنا . بل لم يردوا على تحذيرات الرادار الاردني بحركة الطيران الاسرائيلي..لان القيادة في مصر لم تسمع واستبدلت الشفره( بقدرة قادر او قدرةخائن).

وفي حرب ٧٣ ايضا والتي رتبوا لها سرا مع سوريا وحددوا موعدها وتفاصيلها بالكتمان وعندما نشبت ابينا الا ان نشارك فيها.

عادوا الان وبعد سنين طويله ليتهموا الاردن والملك حسين بالذات بأنه تواطأ وأبلغ الصهاينه بالموعد!!!.

يقال كيف عرفت انها كذبه..فقال من كبرها!!.

الحقيقه ان الملك حسين زار مصر قبل أسبوعين تقريبا من موعد الحرب. وقتها لم تكن قيادة مصر نفسها قد حددت الموعد للحرب..فكيف..اذن علم الملك. وثانيا الكاتب هيكل نفسه قال ان موعد الحرب تحدد قبل يومين فقط بين الرئيسين وقادة الجيوش.فقط وباعترافهم في قيادة مصر نفسها بان الزعيم العربي الوحيد الذي تم إبلاغه بموعد الحرب( أليوم وليس الساعه) هو ياسر عرفات.(وذلك قبل قبل يوم واخد من انطلاقها)بغية ان أشارك قوة فلسطينية رمزية في الحرب.

وحتى لو فرضنا جدلا ان الملك حسين علم بالموعد .وانه أبلغ الاسرائيليين..فلماذا لم تستعد اسرائيل.وتقوم بافشال الهجوم المصري؟.. وليس كما اعترف الاسرائيليون أنفسهم كانت الحرب مفاجأة كبرى..لهم.وانه حتى المخابرات الامريكيه لم تكن تعرف بالموعد الدقيق لان السادات مارس التمويه بدرجه عاليه من الاحتراف.اذ أعلن انه سيزور امريكا في ٨ اكتوبر كما أن مصر اعدت لزيارة كبار ضباطها للقيام بالحج.ورتبت إجراءات سفرهم وهكذا.

اسرائيل شكلت لجان عديده للتحقيق كيف انهم فوجئوا وبأن أجهزتهم ومصادرهم عجزت عن معرفة النوايا المصريه..وبان مصر نجحت فعلا في عملية التمويه بشان موعد الحرب.

يعني باختصار..

لايوجد مؤشر علمي واحد يدعو للشكك بان القيادة الاردنيه تعرف اصلا عن موعد الحرب فما بالك تتجرأ بان تخبره للعدو..المشترك.

وكيف اذن تستقيم،،الخيانه،،الاردنيه المزعومه والاردن نفسه ارسل افضل ألوية جيشه للمشاركة في حرب اكتوبر.حيث شارك اللواء الأربعين مع الجيش السوري في الجولان.

إضافة ان الاردن نفسه عند اعلان الحرب وضع نفسه في حالة حرب مع اسرائيل حيث أغلق مجاله الجوي وحذر اسرائيل من اي خرق لاجواءها من الطيران الاسرائيلي لكي لا يستخدم الأجواء الاردنيه للالتفاف على القوات السوريه..( كيف لدولة تضع نفسها قي حالة حرب وترسل جيشها لقتال تلك الدوله و قبل أيام يقوم رئيس دولتها بابلاغ عن موعد العدوان عليها)!!!!!.

كيف كل هذا يستقيم مع الروايات الزائفه وغير الموثقه بان الملك حسين أبلغ اسرائيل بموعد حرب تشرين٧٣..لا يقدموا وثيقه واحده لدعم ادعاءاتهم.الكاذبه هذه.

يعني اي انسان بثقافه عسكريه واستخباريه متوسطه يستطيع دحض هكذا اكاذيب ..

والأفضل لمن يدس ويكذب ان يرى بيته الزجاجي المليء بالخونه والجواسيس اولا.