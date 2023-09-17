الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية

وطنا اليوم:أطلقت وزاره الداخليه وثيقه إلكترونيه لاشراك المواطنين في ضبط اطلاق العيارات الناريه في المناسبات.

وقامت الوزاره باطلاق وثيقه الكترونيه لضبط اطلاق العيارات الناريه في المناسبات والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم واقامتهم وتواجدهم من الدخول الكترونيا والتوقيع كذلك الكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقه خدمه الاعتبارات المصلحه العامه.

ودعت الوزارة المواطنين بالتوقيع على الوثيقة الالكترونية من خلال الرابط التالي:

https://ammangov.jo/weapon.