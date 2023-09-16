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أخر المستجدات
23:18
الزراعة الأوكرانية تحصد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية الجديدة
23:12
جامعة جدارا تعقد لقاء لمجلس إدارة مشروع إيرودايت
23:04
القدس للدراسات السياسية ينظم ندوة حوارية لتحفيز المشاركة السياسية
21:08
التعداد السكاني للاجئين في الزعتري يبدأ غدا
21:02
بتهمة تقليل تأثير الوقود.. دعوى قضائية أمريكية على 5 شركات نفط كبرى في العالم
20:25
اليوم … اغتيال ميشيل النمري
19:40
مركز شابات الطيبة تنظم جلسة حوارية عن المسؤولية الاجتماعية
19:33
وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مجال في تطوير مهارات الشباب
19:32
معلومات مرعبة عن اعصار دانيال الذي ضرب ليبيا
19:28
المنتخب الوطني يفوز بالميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية
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القدس للدراسات السياسية ينظم ندوة حوارية لتحفيز المشاركة السياسية
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
23:18
الزراعة الأوكرانية تحصد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية الجديدة
23:12
جامعة جدارا تعقد لقاء لمجلس إدارة مشروع إيرودايت
21:08
التعداد السكاني للاجئين في الزعتري يبدأ غدا
21:02
بتهمة تقليل تأثير الوقود.. دعوى قضائية أمريكية على 5 شركات نفط كبرى في العالم
20:25
اليوم … اغتيال ميشيل النمري
19:40
مركز شابات الطيبة تنظم جلسة حوارية عن المسؤولية الاجتماعية
19:33
وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مجال في تطوير مهارات الشباب
19:32
معلومات مرعبة عن اعصار دانيال الذي ضرب ليبيا
19:28
المنتخب الوطني يفوز بالميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية
19:26
بطل الراليات القطري ينحسب من رالي لبنان ال45
17:49
ما بين السوشال ميديا ونيويورك / ٢
16:18
الميثاق الوطني يعقد اجتماعه 27 ويبحث عددا من القضايا المحلية والعربية والدولية
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن