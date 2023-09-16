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القدس للدراسات السياسية ينظم ندوة حوارية لتحفيز المشاركة السياسية

منذ ساعة واحدة
القدس للدراسات السياسية ينظم ندوة حوارية لتحفيز المشاركة السياسية

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