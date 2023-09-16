وزير البيئة والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي يفتتحان المتنزه البيئي في غابات زبود بمنطقة حسبان

وطنا اليوم: افتتح وزير البيئة الدكتور معاويه الردايده والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي ، المتنزه البيئي في غابة زبود بمنطقة حسبان، اليوم السبت الموافق 16/9/2023 بحضور رئيس بلدية ناعور السيد مزيد مساعفه وعدد من ممثلي الجانبين.

وأكد الردايده… على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة البيئة والذي يأتي في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة الأردنية في توفير الأماكن المناسبة التي تخدم مصالح المواطنين وتوفر لهم البيئة الآمنة للتنزه ونشر الوعي البيئي في المجتمع ولكافة شرائحه ، وكذلك للمحافظة على البيئة واستدامتها بطرق صحية تعود على المواطنين بشكل ايجابي وتحافظ على سلامتهم العامة ..

كما لفت الوزير الردايده…الى اهمية تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل الاهتمام بالمناطق الحرجية والمحافظة عليها ، وذلك من خلال تحملهم مسؤولياتهم المجتمعية ، على غرار ما قامت به إدارة البنك الاردني الكويتي مشكورة ، في تحمل مسؤوليتها المجتمعية ، لتمويل مشروع هذا المتنزه الريادي الهام .

من جهته.. قال الرئيس التنفيذي للبنك ا لأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي ..أن تمويل هذا المشروع يعد واجباً وطناً وتشاركياً لتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء من مسؤولية البنك واستراتيجية الاستدامة الرامية للمساهمة بشكل فاعل في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه المملكة و تعزيز الأداء البيئي، والذي ينبع من إدراكنا لمدى أهمية قضية تغير المناخ التي نواجهها اليوم، حيث يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين، والذي ينعكس على البيئة وصحة الانسان بالإضافة إلى قدرته على التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.

وأضاف البطيخي …أن هذا المتنزه يجسد جزء من مشاركة البنك المجتمعية و المستدامة و التي تعد من الأسس والقيم الثابتة لديه ، والتي تُسهم في تعزيز ارتباطنا بالمجتمع المحلي الأردني ، بهدف توفير مكان مناسب للتنزه و نشر الوعي البيئي و الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة والطرقات والمتنزهات، للمحافظة على البيئة واستدامتها بطرق صحية تعود على المواطنين بشكل إيجابي وتحافظ على سلامتهم العامة .

كما اشاد البطيخي… بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة ممثلة بشخص معالي الوزير الدكتور معاوية الردايدة ، في العمل الجاد والمستدام لزيادة الرقعه الخضراء وزراعة الأشجار ، لأثرها الهام على البيئة ، مما يسهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي والتقليل من التلوث البيئي..

وتجدر الإشارة هنا..الى ان البنك الاردني الكويتي..سيقوم بتمويل التكاليف المتعلقة بالمشروع، ودفع الكلف التشغيلية للمتنزه، لضمان استدامته، وتقديم أفضل الخدمات للمتنزهين.

كما أن المتنزه يقام على قطعة أرض مساحتها 30 دونما تتضمن مساحات خضراء وممرات وساحات وملاعب للأطفال، إضافة إلى مبانٍ للإدارة ووحدات صحية، وكافتيريا، ومواقف سيارات ومرافق وخدمات أخرى.