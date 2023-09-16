. ا. د. امين المشاقبة

تعتبر الدبلوماسية البرلمانية من اهم القنوات والأدوات للسياسة الخارجية لاي دولة ،فمن خلالها يستطيع البرلمانيون بشرح وجهة نظر دولتهم وبيان المواقف السياسية حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية فهذة الاداه مهمة في التواصل مع السلطات التشريعية وتبادل الاراء والخبرات وتساهم في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول ،وفي هذة الايام ينشط البرلمان الاردني برئاسة السيد احمد الصفدي ونائبه الاول احمد الخلايلة١واعضاء لجنة الشؤون الخارجية في المجلس فقد كانت زيارة للملكة العربية السعودية والالتقاء مع رئيس واعضاء مجلس الشورى وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين وشرح المواقف السياسية الاردنية بكل مقوماتها هذا يزيد من تفهم المواقف السياسية الاردنية وادت هذة الى رد الزيارة حيث جاء رئيس مجلس الشورى ال الشيخ وعدد من اعضاء المجلس لاستكمال مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ، وتاتي زيارة ألرئيس الصفدي وفريقه البرلماني لزيارة مجلس العموم البريطاني والالتقاء بريس مجلس العموم وشرح وبيان المواقف السياسية الاردنية وفتح قنوات التواصل مع المشرعين الانجليز حول العديد من القضايا التي تهم البلدين ،وباعتقادنا ان هذا النوع من الدبلوماسية البرلمانية مهم جدا لمجلس النواب الاردني. ونرى اهمية تطوير هذا النوع من الدبلوماسية لاهميتها في بناء قنوات الاتصال والحوار لشرح الموقف الاردني وتودي كذلك للاستفادة من الخبرات البرلمانات لتلك الدول ونتمنى الاستمرار في هذا الاسلوب لان كل ذلك يصب في مصلحة الوطن ويعزز دور القيادة السياسية

الحكيمة في مجال السياسة الخارجية الاردنية التي تقوم على المصالح الوطنية العليًا وتسودها العقلانية والواقعية واهمية حفظ الامن والاستقرار في المنطقة العربية والاسلامية عموما ،ناهيك عن شرح الموقف الاردني من الاحتلال الاسرائليي للضفة الغربية واهمية قيام دولة فلسطينة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلية نرى اهمية الاستمرار في هذا المسعى