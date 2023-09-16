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“جيدكو” تعرض عينات المنتوجات الوطنية في بوليفارد العبدلي

منذ 3 ساعات
“جيدكو” تعرض عينات المنتوجات الوطنية في بوليفارد العبدلي

وطنا اليوم: المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) انتهت من عرض عينات من المنتوجات الوطنية في منطقة بوليفارد العبدلي والذي تم من خلاله وعلى مدار الثلاث اشهر الماضية عرض مجموعة من العينات لمنتجات الشركات الأردنية المستفيدة من برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها المؤسسة في متجر تم تقديمه مجانا من مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.

وقد حظي المتجر باستقبال عدد كبير من الزوار الأردنيين والأجانب من رواد منطقة العبدلي حيث أبدى العديد منهم اهتماماً بالمنتجات الأردنية.

وقد قالت السيدة نيفين الشوابكة مالكة ومدير عام مصنع المعين للورق الصحي احدى الشركات التي عرضت منتجاتها انها ترغب باستمرار المؤسسة بمثل هذه المبادرات مشيدة بكونها خطوة رائدة ومتقدمة من قبل المؤسسة لدعم الصناعات الوطنية وتوفير طرق جديدة للتسويق لها في المناطق الاكثر رواجا، فكما هو معروف ان منطقة بوليفارد العبدلي تشهد إقبالاً سياحياً شديداً خلال فترة الصيف والموسم السياحي ، وبذلك تكون فرصة التعرف على المنتجات والشركات المنتجة في أعلى مستوياتها.

كما وأكد المهندس بسام أبو ربيع المتخصص بصناعة الخزف والتحف بأنواعها بأن الاقبال الكبير على المعرض وتنوع المنتجات الأردنية المعروضة فيه زاد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية ووفر له فرص تسويقية جديدة.

أما منصة الحرفيين الأردنيين Crafts Market، فقد وجهت شكرها للمؤسسة مثمنة دور المعرض في دعم الحرفيين الأردنيين ونشر منتجاتهم.

 

وكانت المؤسسة قد وقعت مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير اتفاقية تعاون تمنح فيها شركة العبدلي متجراً مجانياً دون أي تكلفة على المؤسسة أو الشركات العارضة، إيماناً منها بالدور الوطني والمسؤولية المجتمعية وبهدف تعريف زوار العبدلي بالمنتجات والصناعات الأردنية ومدى تنوعها وتطورها بما يزيد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية.


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