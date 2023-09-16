تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية 550 نقطة

وطنا اليوم: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الليلة الماضية، حوالي 550 نقطة بعد ارتفاعها الخميس الماضي 500 نقطة.

كما انخفض مؤشر داو جونز، أمس الجمعة، 288 نقطة ليغلق على 34618 نقطة، وانخفض مؤشر “نازداك” الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 217 نقطة ليصل إلى 13708 نقطة.

أما مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) فانخفض 54 نقطة ليصل إلى 4450 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 19 نقطة ليصل إلى 1847 نقطة.

وفي قطاع البنوك، تراجع سهم بنك (غولدمان ساكس)، دولارين، ليغلق على 342 دولارا للسهم الواحد، واستقر سهم بنك (شيس منهاتن) عن 148 دولارا للسهم الواحد.

وفي الشركات الكبرى، انخفض سعر شركة ابل قليلا ليغلق عند 175 دولارا للسهم الواحد، وانخفض أيضا سعر شركة بوينغ دولارا تقريبا ليغلق عند 208 دولارات للسهم الواحد. أما سعر النفط الأميركي الخام “وست تكساس” فوصل إلى 91 دولارا للبرميل الواحد