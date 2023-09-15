النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تتقدم بالشكر لوزير الزراعة ومدير الامن العام

وطنا اليوم – اصدرت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية البيان التالي :

يتقدم نقيب واعضاء الهيئة الادارية في النقابة العامة لاصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية بعظيم الشكر والتقدير والامتنان الي معالى وزير الزراعة م. خالد الحنيفات ولعطوفة مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة ولعطوفة محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور ولكافة الاجهزة الامنية على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية لملاحقة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مروجي الاعلانات المظللة والمشكوك بامرها لزيت الزيتون الاردني التي كثر مشاهدتها الاونة الاخيرة عبر عدد من القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي،وعلى اجازهم العظيم في سرعة القبض على اكبر مروجي زيت الزيتون المغشوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى المملكة والتي اثبتت التحريات والتحقيقات الاولية ان لديه اكثر من صفحة على الفيس بوك يقوم باستخدامها لنشر اعلانان مضللة تتضمن الترويج لزين الزيتون المغشوش.

شاكرين جهودهم العظيمةونامل المزيد من العمل لسرعة القبض على على وجه السرعة على كل من تسول له نفسهبعمل مثل هذا العمل المسئ لسمعة زيت الزيتون الاردني الذي يتمتع بالسمعة الطيبة والجودة العالية على المستوى المحلي والعالمي .

داعين المولى عز وجل ان يوفقكم الى ما فيه الخير والتقدم والازدهار لاردننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. ولتجنب وتلافي الوقوع ضحية الاعلانات المضللةلزيت الزيتون والمشكوك بامرها فان النقابة تهيب بالاخوة المواطنينبعدم الالتفاتلمثل هذة الاعلانات والشراءمن خلالها كونها تروج لزيوت مغشوشة بزيوت نباتية اخرى .او منتهية الصلاحية اومضاف اليها مواد كيميائية مسرطنة واصباغ ونكهات تشكل ضرر على صحة مستهلكيها جراء تعرضها لواسائل الغش المختلفة .

كما وتدعو النقابة الاخوة المواطنين الراغبين بشراء زيت زيتون عالي الجودة ، الشراء من المصادر الموثوقة مثل معاصر الزيتون ، المزارعين ، المولات والمراكز التجارية المرخصة، ومن خلال الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الاردني التي تنفذها التقابة سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الرقابية الحكومية وكذلك الشراء من خلال مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتوجات الريفية الذي تنظمة وزارة الزراعة سنويا بالتعاون مع النقابة.

نقيب اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية

تيسير النجداوي