1.376 مليون سائح عربي قدموا للأردن في النصف الأول من العام

وطنا اليوم:ارتفع عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 45%، وبواقع 430 ألف سائح.

ووفقا لأرقام وزارة السياحة والآثار فإن عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن وصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.376 مليون سائح مقارنة مع 945 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات أن الجنسية السعودية الأكثر زيارة للأردن حيث وصل عدد السياح القادمين من السعودية إلى الأردن خلال النصف الأول قرابة 471 ألف سائح مقارنة مع 332 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت الجنسية الفلسطينية ثاني اكبر السياح زيارة الى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي وبحوالي 340 ألف سائح ومن ثم جاءت الجنسية السورية بـ160 ألف سائح