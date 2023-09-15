يونيسف: العاصفة دانيال دمرت مجتمعات بأكملها في ليبيا

وطنا اليوم:كشفت تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن تأثر نحو 300 ألف طفل في مناطق شرق ليبيا جراء العاصفة دانيال التي اجتاحت المنطقة مؤخراً.

وفقًا لتقرير المنظمة، فقد أسفرت العاصفة عن تدمير مجتمعات بأكملها، مما أدى إلى تشريد العائلات وترك الأطفال في وضع صعب.

العاصفة دانيال، التي ضربت مناطق شرق ليبيا الأحد الماضي، أسفرت عن انهيار السدود وتدمير المباني في العديد من البلدات، وعلى وجه الخصوص في المدن البيضاء والمرج ودرنة الساحلية.

وتعتبر مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 90 ألف نسمة، منطقة تضررت بالفعل بسبب النزاع السابق، وأصبحت في حاجة ماسة للتعافي.

وبحسب التقارير، فإن العاصفة أدت إلى وفاة أكثر من 5000 شخص، وما زال مئات آخرون في عداد المفقودين، وحوالي 30 ألف نازح يعيشون حالياً في مدارس ومناطق معزولة وصعبة الوصول، وخروج ثلاثة مستشفيات على الأقل عن الخدمة حالياً، وتضرر عدة مراكز للرعاية الصحية الأولية.

وأكد ممثل اليونيسف في ليبيا ميكيلي سيرفادي، أن الأطفال في ليبيا يواجهون مأساة جديدة بعد عقد من النزاع، مشيرًا إلى أن أولوية المنظمة هي زيادة المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك توفير مياه شرب آمنة وإمدادات طبية ودعم نفسي واجتماعي.

ويشمل تدخل المنظمة الدولية إمدادات طبية أساسية لـ 10 آلاف شخص، ومواد نظافة لـ 1100 مجموعة، ومواد معالجة المياه، بالإضافة إلى ملابس لـ 500 طفل.

وأشارت “يونيسف” إلى أنها تحتاج إلى تمويل بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي للاستجابة العاجلة، مع التركيز على توفير المياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والبحث عن عائلات الأطفال.

تدعم اليونيسف الأطفال في ليبيا بشكل فاعل منذ عام 1957، وحشدت الإمدادات الحيوية لدعم الاستجابة الإنسانية الفورية. تشمل هذه المساعدات الإمدادات الطبية الأساسية لـ 10 آلاف شخص، و1,100 مجموعة من مستلزمات النظافة، ومواد معالجة المياه، بالإضافة إلى مجموعات الملابس لـ 500 طفل