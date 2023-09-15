تتسول على اشارة عبدون وعند مراقبتها تبين ان والدها يتابعها من بكب

وطنا اليوم – أكد مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عبد الباسط خوالدة إن المديرية تنظم حملات لمكافحة التسول بشكل يومي في مناطق شرق وغرب عمان بالتعاون مع مديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة كأمانة عمان الكبرى .

وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام انه تم قبل يومين تم ضبط طفلة تبلع من العمر ست سنوات تقوم بالتسول على إحدى الإشارات في عبدون وتقوم ببيع “علكة” وعند ضبطها من قبل كوادر مديرية مكافحة التسول وكوادر الأمن العام لوحظ وجود شخص يراقبها داخل سيارة ( بكم ) ومتواري عن الأنظار في أحد الأماكن القريبة وعند سؤاله عن علاقته بها أنكر وجود أي علاقة بينهما وحال مباشرة الإجراءات القانونية بحقها تبين أنه والدها وانه هو يقوم بتسخير ابنته لموضوع التسول وتم تحويله للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأكد مدير مديرية مكافحة التسول أن قانون العمل يمنع عمل الأطفال في مجال البيع تحت سن 16 عام لما قد يعرضه للعديد من المخاطر كالخطف والإستغلال والإتجار في البشر وغيرها .

وشدد على ان قانون العمل يؤكد على ضرورة وجود الأطفال من سن 16_ 18 ضمن في بيئة عمل آمنة وضرورة أخذ موافقة ولي الأمر في حال العمل وأن تكون ساعات العمل لمدة 6 ساعات وساعة إستراحة .

وأشار إلى انه سيتم تزويد المراقبين في مجال مكافحة التسول بكاميرات صغيرة بحيث تكون دقيقة وتعمل بزاوية 360 درجة داخل الباصات التابعة لفرق المكافحة والمرافقين للحملة وسيتم التعامل مع جميع الحالات بمهنية واحترافية عالية

ودعا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول بما يحد من هذه الظاهرة والتقليل من نسب انتشارها بين أفراد المجتمع، مشدداً على عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين.