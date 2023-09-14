المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع الفائدة مجددا بنحو 25 نقطة أساس لعاشر اجتماع على التوالي، ليواصل سياسة التشديد النقدي المطبقة منذ أكثر من عام.

ووفقاً لقرار السياسة النقدية الصادر اليوم ، رفع البنك معدل الفائدة على الودائع (معدل الفائدة الأساسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة.

كما رفع معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية