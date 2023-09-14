مهيدات : نسعى لتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، افتتح العين الدكتور يوسف القسوس، المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر الذي جاء بعنوان “الصيدلة في المئوية الثانية : رؤية مستقبلية”.

وأشار رئيس المؤتمر ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب ونقيب الصيادلة الأردنيين، الدكتور محمد عبابنة، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، إلى أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز تبادل المعرفة بين الخبراء والباحثين واعضاء هيئة التدريس في قطاع الصيدلة وتعزيز البحث والابتكار في ممارسة مهنة الصيدلة.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاد الدكتور نزار محمود مهيدات، أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر جاءت انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل والإنجاز من أجل أردن جديد.

وبين أن المؤسسة تسعى للتغيير ودعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية وتحسين بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة المتعلقة بهذه الصناعات لتعزيز جودة الدواء وحماية المريض وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي.

وأشار، في العرض التقديمي الذي قدمه خلال افتتاحية المؤتمر، إلى دور المؤسسة المحوري في دعم صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتي لها أثر على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إقرار ونشر نظام فحص الدواء، ونشر أسس التصنيع الجيد المعتمدة عالميا، والتعديل المستمر على أسس التسعير ومراجعة أسعار الأدوية المحلية، إضافة إلى استحداث الخدمات الإلكترونية وأتمتتها والتي تأتي انسجاما مع أهداف المؤتمر المرجوة.

وأضاف أن المؤسسة تحرص دائما على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية إضافة إلى توفير الدعم الفني والتوعية للشركات العاملة في قطاع الأدوية وتشجيع الشركات الناشئة في صناعات الأدوية.

ويتضمن المؤتمر الصيدلاني الأردني معرضا لأكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات والشركات العاملة في القطاع الحكومي والخاص وبمشاركة عربية ودولية من خلال إستقطاب خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز البحث العلمي والابتكارفي الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، والتعليم والتدريب الصيدلاني، فضلا عن توفير فرص التعاون والتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة إضافة إلى مواكبة المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على الأصعدة كافة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها، عبر جلسات حوارية وورشات عمل ومحاضرات مختلفة بما يسهم في صياغة رؤية المهنة واستراتيجيتها في المستقبل