وقف حفرية لمشروع سكني أدت لانهيار جدار مجاور في إربد

وطنا اليوم: أوقفت لجنة شكلها متصرف لواء بني عبيد، اليوم الخميس، أعمال حفرية لمشروع سكني أدت إلى انهيار جدار استنادي ملاصق لأربع بنايات مأهولة بالسكان.

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد الدكتور جهاد الردايدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم إيقاف العمل بالمشروع لحين تزويد لجنة الصحة والسلامة العامة في متصرفية لواء بني عبيد بالطرق اللازمة للتدعيم ومعالجة الانهيار.

وأضاف الردايدة، أنه تم الطلب من سكان البنايات المجاورة عدم استخدام الكراج وعدم استخدام الترس وعدم إسالة المياه العادمة.

وأوصت اللجنة التي ضمت ممثلين عن متصرفية لواء بني عبيد، ومركز أمن بني عبيد، ودفاع مدني غرب إربد، ونقابة المهندسين الأردنيين لفرع إربد، باتخاذ الإجراءات الإدارية بحق مالك المشروع، وإلزامه بمعالجة الأضرار الناجمة عن الانهيار وتدعيم الحفرية بإشراف مكتب هندسي متخصص وبالسرعة الممكنة.

وأوضح الردايدة أنه أثناء الكشف الحسي، تبين أن طول الجدار الذي يبلغ 15 مترًا قد انهار بالكامل، من دون أن يلحق أذى وأضرارًا بشرية، في حين تسبب بعيوب إنشائية تمثلت بكسر في خط الصرف الصحي، وسقوط جزء من أرضية الموقف، مشيرا إلى أن إحدى قواعد الترس الجانبي في إحدى الشقق الملاصقة للحفرية آيلة للسقوط.

وأشار إلى أن السبب الرئيس الذي أدى إلى انهيار الجدار، هو عدم تدعيم ا