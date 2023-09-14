مركز تطوير الاعمال ينهي المرحلة الاولى تمهيدا لاختيار مشاريع ريادية لشباب ادر وحمود وشيحان والجديده شمال الكرك

وطنا اليوم: اختتم مركز تطوير الاعمال المرحلة الاولى للبدء باختيار مشاريع لشباب من ادر وحمود وشيحان ضمن مناطق شمال محافظة الكرك بعد برنامج ريادة الاعمال المنفذه من مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الاعمال BDC المدعوم من اليونيسف.

ركزت المرحلة الاولى من المشروع من تمكين الشباب على مهارات وسلوكيات ريادة الاعمال والتشغيل الذاتي والادارة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية بهدف بناء قدرات المشاركين ومهاراتهم الريادية التي تساعدهم في تأسيس مشاريعهم الصغيرة الخاصة بالاخص بالمناطق التي تحتاج الى وجود مشاريع انتاجيه تشغل الشباب وتخلق مصدر دخل حقيقي، ونُفذت الورشة التدريبية على مدار 10 أيام حضرها 33 شاب وشابة من مختلف مناطق محافظة الكرك مثل منطقة حمود والجديدة وشيحان والقصر وادر والجدعا وقرى العمرو وساهمت تلك التدريبات من زيادة مهارات المشاركين والتأثير في سلوكياتهم الريادية من خلال تسليط الضور على نقاط القوة لديهم وتعزيزها بالاضافة الى بناء قدراتهم في مجال الادارة المالية وكيفية دراسة مقترحات المشاريع من ناحية جدواها الاقتصادية بغية الوصول الى شباب متمكن من التفكير في مشاريع ريادية مستدامه تساعدهم في خلق فرص عمل لهم وللشباب في مجتمعاتهم وتساعد ايضاً في توفيرانشطة اقتصادية وخدمية وتجارية مفقوده من السوق المحلي وتحقق عوز مجتمعي يحتاجة ابناء المجتمع المحلي.

اختتم مركز تطوير الاعمال المرحلة الاولى للبدء باختيار مشاريع لشباب من ادر وحمود وشيحان ضمن مناطق شمال محافظة الكرك بعد برنامج ريادة الاعمال المنفذه من مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الاعمال BDC المدعوم من اليونيسف.

ركزت المرحلة الاولى من المشروع من تمكين الشباب على مهارات وسلوكيات ريادة الاعمال والتشغيل الذاتي والادارة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية بهدف بناء قدرات المشاركين ومهاراتهم الريادية التي تساعدهم في تأسيس مشاريعهم الصغيرة الخاصة بالاخص بالمناطق التي تحتاج الى وجود مشاريع انتاجيه تشغل الشباب وتخلق مصدر دخل حقيقي، ونُفذت الورشة التدريبية على مدار 10 أيام حضرها 33 شاب وشابة من مختلف مناطق محافظة الكرك مثل منطقة حمود والجديدة وشيحان والقصر وادر والجدعا وقرى العمرو وساهمت تلك التدريبات من زيادة مهارات المشاركين والتأثير في سلوكياتهم الريادية من خلال تسليط الضور على نقاط القوة لديهم وتعزيزها بالاضافة الى بناء قدراتهم في مجال الادارة المالية وكيفية دراسة مقترحات المشاريع من ناحية جدواها الاقتصادية بغية الوصول الى شباب متمكن من التفكير في مشاريع ريادية مستدامه تساعدهم في خلق فرص عمل لهم وللشباب في مجتمعاتهم وتساعد ايضاً في توفيرانشطة اقتصادية وخدمية وتجارية مفقوده من السوق المحلي وتحقق عوز مجتمعي يحتاجة ابناء المجتمع المحلي.

فيما ركزت الورشة التدريبية التي رعى تخريجها رئيس بلدية شيحان منير المجالي وبحضور مديرية التنمية الاجتماعية وعدد من المؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني على بناء قدرات المشاركين في مجال المهارات الريادية الناجحة بما يضمن نجاح مشاريعهم وضمان إستمراريتها واستدامتها عبر منهجية ” التعلم عن طريق الممارسة” من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدريبات التي ساهمت على رفع كفائتهم وتوسيع مداركهم لإدارة مشاريعهم بطريقة غير تقليدية، وتأتي هذه الورشة في المرحلة الاولى لمشروع عزم والتي تركز على بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الاعمال والتفكير في انشاء مشاريع صغيرة مدره للدخل لينتقلوا بعدها الى المرحلة الثانية وهي مرحلة عرض افكار مشاريعهم على لجنة فنية متخصصة في دراسة افكار المشاريع ليتسنى بعدها تمويل وتنفيذ افكار المشاريع التي تؤامت مع الشروط والمعايير لاختيار افكار المشاريع الخاصة في مشروع عزم، ومركز تطوير الاعمال لدية خطة تنفيذية من خلال مشروع عزم للوصول الى جميع المناطق النائية ومناطق الاطراف في كل من محافظة الكرك ومعان والطفيلة والعقبة بغية تنفيذ مثل هذه التدريبا