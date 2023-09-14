بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة يترأس اجتماعا لإقرار مسوَّدات كودات البناء المرتبطة بالتغيُّر المناخي

منذ 26 ثانية
الخصاونة يترأس اجتماعا لإقرار مسوَّدات كودات البناء المرتبطة بالتغيُّر المناخي

وطنا اليوم:ترأس رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، اجتماعاً لمجلس البناء الوطني، بحضور سموّ الأميرة سميَّة بنت الحسن رئيسة الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة؛ لإقرار مسوَّدات كودات البناء المرتبطة بالتغيُّر المناخي.
وبحسب الخصاونة فإن اجتماع مجلس البناء الوطني يأتي في الوقت الذي يشهد فيه “جوارنا تقلُّبات مناخيَّة وكوارث طبيعيَّة، ما يؤكِّد ضرورة اعتمادنا لمقاربات لرفع مستوى الجاهزيَّة والاستجابة الفاعلة لأيِّ طارئ … من أجل سلامة وطننا ومواطنينا”.
وقال إن “ملفُّ السَّلامة العامَّة في مقدِّمة أولويَّات الحكومة، فكما نبحث عن غذاء آمن ودواء آمن، نولي ملفَّ السلامة على الطُّرق وسلامة الأبنية والمنشآت أهميَّة كُبرى؛ نظراً لآثاره التَّنمويَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وباعتباره واحداً من عناصر توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.
وأشار إلى أنه “لا بدَّ من تطبيق كودات البناء الوطني على المنشآت التي يتمُّ إقامتها في جميع مناطق المملكة، وتشديد الرَّقابة على الالتزام التامّ بالتنفيذ وفقاً للمخطّطات الهندسيَّة”.
الخصاونة قال إن “الأردن كان سبَّاقاً في إعداد كودات البناء، فالكودات الوطنيَّة تمَّ اعتمادها ككودات عربيَّة موحَّدة من خلال مجلس وزراء الإسكان والتَّعمير العرب في جامعة الدول العربيَّة”.
وحيا الخصاونة “دور الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة كبيت خبرة أردني وعالمي استمرَّ لأكثر من خمسين عاماً، وملتزمون بدعمها لتواصل دورها في دعم الجهود الوطنيَّة بكفاءة وتميُّز


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:51

80 % إشغال فنادق العقبة والبحر الميت نهاية الأسبوع

14:29

البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته السنوية للتبرع بالدم تحت عنوان نقطة دم = حياة 

14:20

بعد صمت 60 عاماً.. مرافق كيندي يفجر مفاجأة بشأن اغتياله

14:15

لمن يدعي انه فوق القانون …

14:12

إطلاق موسم قطف التمور الأردني 2023

14:07

الأمن العام: القبض على 22 تاجراً ومروجاً للمخدرات

14:03

البدء باستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات العسكرية الأمريكية

14:01

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل

13:58

المنازل والحكومة يستهلكان 48% من كهرباء الأردن

13:12

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية المساندة‎

13:10

شاغر وظيفي في جامعة فيلادلفيا‎

12:57

خبير بيئي: الزلازل تؤكد دخول الأرض مرحلة الغليان

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023