بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأرصاد : أزمة التغير المناخي في الأردن لها أشكال متعددة

منذ 38 ثانية
Heavy rains caused the closure of main streets in the Jordanian capital Amman and other citiesand the sinking of the two children, local media reported. Amman, Jordan, November 5, 2015 (photo: Ahmad Abdo/NurPhoto) (Photo by NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

وطنا اليوم:صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن ادارة الارصاد الجوية ستشارك كافة دوائر الارصاد الجوية في الدول العربية بالاحتفال باليوم العربي للارصاد الجوية تحت شعار ” الطقس والمناخ والأمن الغذائي ” والذي يصادف الخامس عشر من ايلول من كل عام وهو اليوم الذي اصدر فيه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراره بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية والذي صادف ١٥ ايلول من عام ١٩٧٠ والذي يهدف الى توحيد الجهود والاهداف في هذا المجال العلمي الحيوي والهام ايمانا بالدور الذي تلعبه الارصاد الجوية في مختلف مجالات الحياة حيث يؤثر الطقس والمناخ والتغير في انماطه تأثيراً مباشراً على مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي بما فيها الثروة الحيوانية والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً في استقرار الامن الغذائي .
واضاف آل خطاب ان التغير المناخي يعمل على تغيير انماط الطقس والذي يتسبب في حدوث الحالات الجوية المتطرفة والقاسية مثل موجات الحر ، وهطول الامطار الغزيرة ، وموجات الجفاف وموجات الصقيع وغيرها وبالتالي فان التغير المناخي يؤثر على الامن الغذائي بطريقة او بأخرى وذلك من خلال الاضرار بالمحاصيل الزراعية وانخفاض الكميات المتوقعة من الانتاج الزراعي وكذلك التأثير المباشر على عمليات الانبات ونمو مختلف المزروعات ، كذلك فان التغير المناخي سيؤدي الى ارتفاع اسعار بعض المحاصيل الزراعية نتيجة قلة الانتاج وظهور العديد من الافات الزراعية والحشرات الناقلة للامراض ، اما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فان التغير المناخي سيؤدي الى انخفاض الانتاج الحيواني والثروة الحيوانية بسبب قلة تواجد المساحات الزراعية والمناطق الرعوية والضغط الهائل على مصادر المياه بسبب قلة الامطار مما سيجبر المزارعين الى التحول للزراعات التي تحتاج كميات اقل من المياه وتكون مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة .
أما عن تأثير التغير المناخي على الاردن فقد أفاد آل خطاب انه قد بدى جلياً اثر التغير المناخي في الاردن والذي تسبب بتغير في الانظمة الجوية التي عملت على ارتفاع ملحوظ في معدلات درجات الحرارة خاصة درجات الحرارة الصغرى وزيادة عدد الليالي الدافئة في معظم مناطق المملكة بالاضافة الى انخفاض في مجميع الهطولات السنوية في معظم المناطق وكذلك تكرار الامطار الوميضية نتيجة تزايد حالات عدم الاستقرار الجوي الناشئة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة والذي يترافق معها شدة في الهطولات المطرية وتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة والتي تؤدي الى خسائر بشرية ومادية بالاضافة الى زيادة رقعة التصحر في المملكة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:27

أردنيات يلجأن للقروض البنكية في سبيل الجمال

11:21

النجادات: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

11:02

وزارة الدفاع السعودية تعلن إعدام البلوي والعزوني بتهمة الخيانة

10:45

طرح عطاء لإنشاء مركز صحي أرينبه الغربية الأولي

10:41

حصر 582 اعتداءً على أملاك الدولة في جرش

10:13

إستراتيجية التسويق عبر المحتوى ” UGC”

10:10

وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن شرط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل

09:59

هل تتحول إلى منسية .. حرب السودان تدخل شهرها السادس والمعارك تزداد ضراوة

09:52

11 إصابة بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

09:49

ارتفاع الأحكام القضائية بعقوبة بديلة عن الحبس

09:44

15 قتيلا وأكثر من 150 جريحا حصيلة اشتباكات مخيم عين الحلوة خلال أسبوع

09:38

7 احزاب اردنية تعلن ولادة “التجمع الوطني للإصلاح”

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023