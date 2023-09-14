وطنا اليوم – اعتبر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر أن “ليبيا عليها ذنب غير مغفور” في إشارة لكارثة الإعصار في ليبيا وسقوط آلاف الضحايا والدمار الكبير الذي لحق بمدينة درنة وانهيار سدين.

علّق مقتدى الصدر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) على كارثة الإعصار “دانيال” الذي أصاب ليبيا، معتبرا أن ليبيا ارتكبت ذنبا غير مغفور بسبب “عدم كشفها عن مصير سيد المقاومة العربية اللبنانية السيد المغيب موسى الصدر”.

وأثار تعليق الصدر، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في جزء من البيان الذي نشره بهذا الصدد: “أما ليبيا، فذنبها غير مغفور في عدم الكشف عن مصير سيد المقاومة العربية اللبنانية السيد المغيب موسى الصدر.. كل تلك الأمور يجب أن تُؤخذ بنظر الاعتبار… ومع ذلك فإننا نسأل الله السلامة للمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها حتى في ليبيا”.

ويوم الأحد الماضي، عزا مقتدى الصدر الكوارث الطبيعية والحروب إلى “الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد” في إشارة إلى الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم مؤخرا.

وقال عبر موقع “إكس”: “ما دام البلاء على أهل الأرض مستمرا فهذا يعني أن سخط الله على أهل الأرض ما زال مستمرا، فقد كثرت الزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والحروب بسبب الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد”.