المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات يوجه بمراجعة أسس تسعير الأدوية

وطنا اليوم – لما شطاره

وجه المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات خلال الورشة العلمية بعنوان ” سياسات تسعير الأدوية وحماية المستهلك ” التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان بتمثيل وإشراك خبراء وممثلي جمعية حماية المستهلك في اللجنة الوطنية لمراجعة أسس تسعير الأدوية استمرار لنهج عمل المؤسسة في الخروج بقرارات قائمة على أساس التشاركية والتكاملية مع كافة الشركاء الإستراتيجيين من مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن برنامج تخفيض أسعار الأدوية هو برنامج عمل مستمر في المؤسسة ضمن خطة عمل للمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بتخفيض أسعار الأدوية بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

وتكفل مهيدات بتبني مخرجات وتوصيات الورشة بجدية والأخذ بها في المؤسسة لغايات عرضها على اللجنة المعنية بمناقشة المسودة الأولية لتعديل أسس تسعير الأدوية لاعتماد أسس جديدة للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل الدواء في متناول الجميع ، مشيدًا بالمشاركة الحزبية الفاعلة في الورشة بحضور عدد من ممثلي اللجان الصحية في عدد من الأحزاب.

واختتمت الورشة بجلسة لخصت اهم التوصيات بإضافة ممثلٍ عن جمعية حماية المستهلك عضواً في اللجنة الوطنية لإعادة النظر بأسس تسعير الأدوية.

و مقترح بتوجيه الجهات المعنية والجمعيات التي تعنى بالأمراض المزمنة بالمطالبة بالغاء الضريبة العامة على الدواء .

العمل مع كافة الشركاء من كافة القطاعات بمناقشة المسودة الأولية لتعديل أسس تسعير الأدوية للوصول إلى اعتماد أسس جديدة تخدم الهدف الرئيسي وهو توفير الدواء بسعر مناسب.