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الازمات: تمرين درب الامان 3 يواكب تعبئة شاملة على مستوى الوطن

منذ ساعتين
الازمات: تمرين درب الامان 3 يواكب تعبئة شاملة على مستوى الوطن

 

وطنا اليوم –   قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في إدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن تمرين “درب الأمان 3” المبرمج في النصف الثاني من الشهر الحالي يشتمل على محاكاة شاملة لزلزال قوّي مفترض في مناطق عديدة من المملكة، مع التركيز على أحياء أكثر عرضة للتأثر بالهزّات الأرضية وعمليات إنقاذ واسعة لمئات الطلبة والمواطنين خلال ساعات الدوام الرسمي.
وأضاف النعيمات خلال تصريحات لقناة المملكة، أن التمرين يواكب تعبئة شاملة على مستوى الوطن – بإشراف مركز إدارة الأزمات – لقياس سرعة استجابة الأجهزة المختصّة وضمان كفاءتها في مواجهة هزّات أرضية وكوارث طبيعية محتملة.
وبين أن التمرين ينطلق بصفّارات الإنذار المنصوبة في شوارع العاصمة والمدن الكبرى منذ أربع سنوات، بالتزامن مع محاكاة لانهيار أبنية في مناطق منتقاة.
وأوضح النعيمات أن التمرين يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية. وهو يشمل نصب مستشفىً ميداني وعمليات بحث وإنقاذ في عشرات المدارس المختارة وإخلاء مواقع تعرّضت لانهيارات مفترضة جرّاء الزلازل.

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