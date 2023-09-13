ارشيدات يكشف سر انسجابه من انتخابات نقابة المحاميين

وطنا اليوم – قال نقيب المحامين السابق، مازن ارشيدات، إنه لم يكن شعبويًا أو يبحث عن مصالح انتخابية طيلة فترة رئاسته النقابة.

وأضاف ارشيدات خلال برنامج نيران صديقة هناك أخطاء مهنية جسيمة وأخرى بسيطة، وهناك عقوبات تأديبية كافية لإنزال العقوبة الأنسب، مشددا على وجود قضايا كثيرة وصلت للنقابة يكون الحق فيها للمحامي وليس المشتكي بعد النظر في القضية.

وحول المعلومة التي وصلته قبل إعلان الانتخابات ودفعته للانسحاب الدورة الماضية، قال إرشيدات إنه طلب منه الانسحاب مقابل أن يكون أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منوها إلى أنه انسحب من سباق الانتخابات، لقناعته بعدم الاستمرار.