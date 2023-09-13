بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ارشيدات يكشف سر انسجابه من انتخابات نقابة المحاميين

منذ 35 ثانية
ارشيدات يكشف سر انسجابه من انتخابات نقابة المحاميين

 

وطنا اليوم – قال نقيب المحامين السابق، مازن ارشيدات، إنه لم يكن شعبويًا أو يبحث عن مصالح انتخابية طيلة فترة رئاسته النقابة.

وأضاف ارشيدات خلال برنامج نيران صديقة هناك أخطاء مهنية جسيمة وأخرى بسيطة، وهناك عقوبات تأديبية كافية لإنزال العقوبة الأنسب، مشددا على وجود قضايا كثيرة وصلت للنقابة يكون الحق فيها للمحامي وليس المشتكي بعد النظر في القضية.

وحول المعلومة التي وصلته قبل إعلان الانتخابات ودفعته للانسحاب الدورة الماضية، قال إرشيدات إنه طلب منه الانسحاب مقابل أن يكون أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منوها إلى أنه انسحب من سباق الانتخابات، لقناعته بعدم الاستمرار.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:56

هذا ماسيقوله الائمة على المنابر الجمعة القادمة

21:31

4 وفيات وإصابة آخرون في مخيم ملكة بقطاع غزة

21:23

مركز دراسات التنمية المستدامة ينظم ورشة تدريبية للحوكمة في القطاع الصحي

21:13

النجادا يؤكد تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح

21:04

الساكت: انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على نمو الصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي

20:49

التحقيق بوفاة ستيني وجد مشنوقاً في الأغوار الشمالية

20:42

مجلس النواب الأميركي يقر قانون مهسا أميني

20:32

كيف ستتعامل وزارة الصحة مع السلالات الجديدة من كورونا في الأردن ؟

20:24

مفوض سلطة إقليم البترا يوضح خلفيات توسيع رقعة الإقليم الجغرافية

20:15

ما هو البروتكول المتبع عند وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الأمير حمزة ؟

20:08

توصية نيابية بتصويب الوضع الإداري لمياه اليرموك

19:55

بأول شتوة .. المفرق تُسجل هطول 9 ملم من الامطار

وفيات
وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023