الساكت: انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على نمو الصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي

انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم – اكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر بنسبة (3.59%)، يدل بشكل جلي وواضح على أن التحديات التي تواجه القطاع ما زالت من دون معالجة.

وأوضح المهندس الساكت، أن انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر بشكل كبير على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تحديداً ما يتعلق بالصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي.

وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، انخفاضا في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من العام الحالي بنسبته (4.74%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022.

وبلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز الماضي 91.85 مقابل 96.41 لشهر تموز من 2022.

أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي العام للسبعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة (3.59%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.

وأرجع التقرير أسباب انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز الماضي، مقارنة مع ذات الفترة في 2022، لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (5.87%) وأهميتهـا النسبية (86.01%)، وانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة (5.51%) وأهميتها النسبية ( 8.22%).

يذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى في أولوياتها بقطاع الصناعة إلى جعله محركًا أساسيًا لنمو الاقتصاد الأردني، عبر مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.

وركزت الرؤية على أن يكون النمو على قطاعات مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات.